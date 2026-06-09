Подсчитано, сколько «Спартак» потратил при Карпине на игроков

Агент, блогер Тимур Гурцкая вспомнил время работы Валерия Карпина в «Спартаке». По его словам, клуб много тратил на трансферы.
По подсчетам Гурцкая, «Спартак» при Карпине суммарно потратил на футболистов около 170 миллионов евро.
«Это было гораздо больше, чем «Зенит». Гораздо больше. С такими бабками Карпин должен был выигрывать как минимум одно чемпионство обязательно», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Карпин был генеральным директором «Спартака» в 2008-2012 годах.
- В 2009-2014 годах (с перерывом на второе полугодие 2012 года) Карпин был главным тренером красно-белых.
- Дважды «Спартак» при Карпине брал серебро РПЛ.
Источник: «Бомбардир»