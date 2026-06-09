Подсчитано, сколько «Спартак» потратил при Карпине на игроков

Агент, блогер Тимур Гурцкая вспомнил время работы Валерия Карпина в «Спартаке». По его словам, клуб много тратил на трансферы.

По подсчетам Гурцкая, «Спартак» при Карпине суммарно потратил на футболистов около 170 миллионов евро.

«Это было гораздо больше, чем «Зенит». Гораздо больше. С такими бабками Карпин должен был выигрывать как минимум одно чемпионство обязательно», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.