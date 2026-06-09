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  • Подсчитано, сколько «Спартак» потратил при Карпине на игроков

Подсчитано, сколько «Спартак» потратил при Карпине на игроков

9 июня, 19:39
5

Агент, блогер Тимур Гурцкая вспомнил время работы Валерия Карпина в «Спартаке». По его словам, клуб много тратил на трансферы.

По подсчетам Гурцкая, «Спартак» при Карпине суммарно потратил на футболистов около 170 миллионов евро.

«Это было гораздо больше, чем «Зенит». Гораздо больше. С такими бабками Карпин должен был выигрывать как минимум одно чемпионство обязательно», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Карпин был генеральным директором «Спартака» в 2008-2012 годах.
  • В 2009-2014 годах (с перерывом на второе полугодие 2012 года) Карпин был главным тренером красно-белых.
  • Дважды «Спартак» при Карпине брал серебро РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий Гурцкая Тимур
Комментарии (5)
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...уефан
1781023478
...ну-да, а если ещё эту сумму адаптировать к курсам нынешнего времени...
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Semenycch
1781023794
По сегодняшнему курсу эту сумму можно умножить на 2! Представляете, парнокопытное стадо истратило примерно 350 миллионов на футболистов из сумм Лукойла, компании, которая украла многие десятки миллиардов у Российского народа! Антинародное постыдство!
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andr45
1781024363
Гурцкая, как и большинство женщин плохо считает) ФЕДУН «Карпин за свою бытность израсходовал 250-280 миллионов. На эти деньги можно было купить трёх Халков! Но сбитый лётчик есть сбитый лётчик… При Карпине бюджет вырос в три раза, а результата нет. Он покупал игроков, хотя относительно некоторых кандидатур я был категорически против. Он же уверял: с этими футболистами мы станем чемпионами!»
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Свинолёт
1781028132
Стыдно за убыточный,антинародный,судейский позор России.
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рылы
1781032445
фердун же заявил про 270 лямов. а поскольку это были его деньги - ему явно виднее, чем гурцкой.
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