«Локомотив» отверг новое предложение «Зенита» по Карпукасу

«Зенит» отправил новое предложение «Локомотиву» по полузащитнику Артему Карпукасу, но получил отказ.

«Зенит» предложил 4,5 млн евро за Карпукаса, «Локомотив» снова отказал.

«Локомотив» рассчитывает выручить за 24-летнего хавбека не менее 6 миллионов ойро (527 млн рублей). Однако газовые не спешат предлагать столько. И вполне объяснимо почему.

Время работает на них, так как возможность переподписать Пукса для Бориса Ротенберга упущена. Артем твердо намерен переехать в Питер, но никуда не спешит. Может спокойно доиграть до зимы, когда «Зенит» предложит уже не больше 2 млн евро. Повторится ситуация с Бариновым, только речь о человеке на пять лет моложе. А если и тогда гендир пойдет на принцип, то питерские заберут игрока сборной России + воспитанника «Локо» летом 2027 года бесплатно», – написал инсайдер Иван Карпов.