Стало известно, почему Карпукас готов перейти в «Зенит»

Сегодня может пройти встреча руководителей «Зенита» и «Локомотива» по трансферу в питерский клуб полузащитника Артема Карпукаса.
Москвичи хотели бы оставить игрока, но не могут удовлетворить его финансовые запросы. «Зенит» предлагает Карпукасу оклад в 1,5 раза больше, чем нынешний.
Предварительно стороны договорились о сумме трансфера в 6-7 миллионов евро.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет получить игрока в свое распоряжение до матча на Суперкубок России.
До «Зенита» Карпукасом интересовался «Краснодар».
- 24-летний хавбек в минувшем сезоне провел за москвичей 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»