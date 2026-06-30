Стало известно, почему Карпукас готов перейти в «Зенит»

Сегодня может пройти встреча руководителей «Зенита» и «Локомотива» по трансферу в питерский клуб полузащитника Артема Карпукаса.

Москвичи хотели бы оставить игрока, но не могут удовлетворить его финансовые запросы. «Зенит» предлагает Карпукасу оклад в 1,5 раза больше, чем нынешний.

Предварительно стороны договорились о сумме трансфера в 6-7 миллионов евро.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет получить игрока в свое распоряжение до матча на Суперкубок России.

До «Зенита» Карпукасом интересовался «Краснодар».