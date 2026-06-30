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Стало известно, почему Карпукас готов перейти в «Зенит»

30 июня, 09:59
17

Сегодня может пройти встреча руководителей «Зенита» и «Локомотива» по трансферу в питерский клуб полузащитника Артема Карпукаса.

Москвичи хотели бы оставить игрока, но не могут удовлетворить его финансовые запросы. «Зенит» предлагает Карпукасу оклад в 1,5 раза больше, чем нынешний.

Предварительно стороны договорились о сумме трансфера в 6-7 миллионов евро.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет получить игрока в свое распоряжение до матча на Суперкубок России.

До «Зенита» Карпукасом интересовался «Краснодар».

  • 24-летний хавбек в минувшем сезоне провел за москвичей 35 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Срок контракта Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (17)
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Император 1
1782805894
Понятное дело, ну и что-то выиграть шансов больше.
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Garrincha58
1782806279
Мани мани мани и что тут неизвестного источник, чем удивил???
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СильныйМозг
1782807147
Комментарий скрыт модератором
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Литейный 4 (returned)
1782807398
За титулами он рванул. Понял, что такой шанс даётся раз в жизни. Гыгыгы
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zigbert
1782807433
Зачем только Зениту он потребовался. Не усилит он команду.
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FCSpartakM
1782808979
интересно, когда зенит хотя бы купит, не говорю уже, чтобы воспитал, хоть одного молодого, который станет классным игроков в рамках РПЛ? Неужели по приколу выкидывать бабло подряд?
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...уефан
1782814020
..."Стал тесен денежный каркас!" - - Сказал про Локо Карпукас...
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Иван Петров 1986
1782815040
Ну это и всем так понятно. Все деньги решают.
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Александр.Т.
1782815521
На лавочке сидеть будет
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Кронштадт65
1782840955
вот она хваленная преданность клубу. за бабло хоть к заклятому врагу
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