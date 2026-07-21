«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги

Защитник Кирилл Исаев подписал новый контракт с «Динамо». Соглашение рассчитано на 1 год.

При этом новый сезон 21-летний игрок проведeт в «Ленинградце» на правах аренды.

«Желаем Кириллу успешного сезона и дальнейшего прогресса!» – говорится в сообщении московского клуба.

«Кирилл, приветствуем тебя в «Ленинградце»! Качественной игры в обороне и побед вместе с нашей командой!» – говорится в сообщении клуба Первой лиги.

Исаев был запасным в 3 официальных матчах «Динамо».

За «Динамо-2» во Второй лиге он провел в сумме 47 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Также «Динамо» продлило контракты с несколькими 19-летними игроками второй команды.

Полузащитник Владимир Иванов подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Другой хавбек бело-голубых Арсений Абдулхаликов тоже заключил новый контракт до лета 2029-го. То же сделал и еще один полузащитник москвичей Артем Змеев.

19-летний полузащитник Максим Майоров, ранее покинувший «Динамо» по истечении срока контракта, перешел в «Сокол».

19-летний форвард Максим Юрин перешел из «Динамо» в «Рубин». Он будет выступать за вторую команду казанцев. В прошлом Юрин уже выступал за академию «Рубина».