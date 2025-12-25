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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Динамо-2
€ 1,95 млн
Динамо-2
Москва
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Сайт:
http://fcdynamo.ru/
Тренер:
Кирилл Панченко
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Таблица
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Иртыш» – «Динамо-2»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Фото
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
Фото
Клуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
Фото
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
Фото
«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Фото
Форвард «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
13 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Динамо» победило в дерби со счетом 10:0
10 июля
2
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
Фото
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Фото
Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером
10 июня
Тренерский штаб «Динамо» расширился до девяти человек
9 июня
6
«Динамо» объявило о вхождении еще одного тренера в штаб Шварца
9 июня
1
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
19-летний россиянин сыграл за молодежную сборную Мальты
29 марта
2
Видео
Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта
2
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля
1
Фото
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Фото
«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
2025.12.25 09:20
«Динамо» начало переговоры по нападающему из Беларуси
2025.12.04 13:04
1
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
2025.11.22 18:30
1
«Динамо-2» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.37
2025.11.15 09:33
«Волгарь» – «Динамо-2» Москва: прогноз на матч 17 тура Второй лиги, 9 ноября
2025.11.08 14:29
1
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