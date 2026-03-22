Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо

22 марта, 10:13
1

«Динамо-2» в матче 4-го тура группы «Серебро» Второй лиги победило на выезде «Кубань» Андрея Ещенко со счетом 3:1. Один из голов москвичей забил полузащитник Виктор Окишор.

Уроженец Молдавии пробил из пределов штрафной в дальний угол, повторив знаменитый гол Роналдиньо в ворота «Челси».

  • 19-летний Окишор привлекается и в основное «Динамо», но также играет за дубль во Второй лиге. Футболист стоит 500 тысяч евро. У него контракт до лета 2029 года.
  • В этом сезоне РПЛ у Окишора шесть матчей, один результативный пас. В начавшемся сезоне Второй лиги у Виктора два матча, два гола.
  • «Динамо-2» после четырех туров занимает в таблице второе место.

Еще по теме:
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак» 6
Товарищеский матч. «Динамо» разгромило «Локомотив» на «РЖД Арене» (5:1), у Окишора и Бабаева по дублю 6
Окишор: «Дзюба 100 процентов великий игрок» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. Премьер-лига Динамо-2 Динамо Окишор Виктор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1774169765
Чего он там повторил?
Ответить
Главные новости
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
6
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоРахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа
10:05
Все новости
Все новости
Команду «Зенита» возглавил новый тренер
22 марта
15
В «Зените» внезапная тренерская отставка
22 марта
8
ВидеоДинамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо
22 марта
1
ВидеоВо Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта
«Алания» назначила нового тренера вместо Гогниева
4 марта
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
27 февраля
2
Попов ответил на претензии Канчельскиса: «У нас одна надежда – Владимир Путин»
26 февраля
2
«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге
25 февраля
4
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
Заявление «Алании» на фоне информации о скорой гибели
21 января
2
В «Алании» критическая ситуация: подробности
19 января
5
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
ФотоБрянское «Динамо» продлило контракт с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»
2025.12.27 18:15
В клубе Второй лиги объяснили, почему к ним не перешел Роналду
2025.12.04 19:23
1
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
2025.11.22 18:30
1
Клуб из Краснодара может прекратить существование
2025.11.11 12:47
2
Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»
2025.10.12 00:12
2
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
2025.10.10 19:14
4
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола
2025.09.16 14:35
1
Сычев уходит с поста президента «Иртыша»: «Всему есть предел»
2025.08.04 14:53
2
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата
2025.06.17 08:25
2
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
8
Еще один российский клуб может прекратить существование
2025.06.12 10:45
Руководитель «Динамо Вл» – об избиении игрока: «Большая обезьяна показывает поступки маленькой, мне не стыдно»
2025.05.05 12:42
2
Представитель избитого игрока владивостокского «Динамо» назвал возможную причину нападения
2025.04.14 19:19
Руководитель владивостокского «Динамо» избил игрока в бане (Антон Смирнов)
2025.04.09 17:42
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 