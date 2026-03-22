Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо

«Динамо-2» в матче 4-го тура группы «Серебро» Второй лиги победило на выезде «Кубань» Андрея Ещенко со счетом 3:1. Один из голов москвичей забил полузащитник Виктор Окишор.

Уроженец Молдавии пробил из пределов штрафной в дальний угол, повторив знаменитый гол Роналдиньо в ворота «Челси».