Динамовец Окишор забил в стиле Роналдиньо

«Динамо-2» в матче 4-го тура группы «Серебро» Второй лиги победило на выезде «Кубань» Андрея Ещенко со счетом 3:1. Один из голов москвичей забил полузащитник Виктор Окишор.
Уроженец Молдавии пробил из пределов штрафной в дальний угол, повторив знаменитый гол Роналдиньо в ворота «Челси».
- 19-летний Окишор привлекается и в основное «Динамо», но также играет за дубль во Второй лиге. Футболист стоит 500 тысяч евро. У него контракт до лета 2029 года.
- В этом сезоне РПЛ у Окишора шесть матчей, один результативный пас. В начавшемся сезоне Второй лиги у Виктора два матча, два гола.
- «Динамо-2» после четырех туров занимает в таблице второе место.
Источник: «Бомбардир»