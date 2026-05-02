Российский тренер хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

2 мая, 17:15

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не против возглавить команду.

«МЮ» сейчас решает вопрос с новым главным тренером, видя фаворитом на пост Майкла Кэррика.

  • Кэррик принял «МЮ» в январе, сменив Рубена Аморима.
  • С тех пор команда провела 16 матчей, в которых победила 11 раз и три раза сыграла вничью.
  • Сейчас манчестерцы идут в АПЛ 3-ми.

«Конечно, мне хотелось бы стать тренером «Манчестер Юнайтед», поработать там, но в Англии я вряд ли поработаю. Мы все знаем, какое сейчас к нам там отношение, а в Италии может быть. Мы же все мечтатели, вот хотелось бы эту мечту осуществить. Но надо быть реалистом. Италия из всех зарубежных чемпионатов мне ближе всего. Я бы там с удовольствием поработал. Я там играл, мне там всe знакомо.

И самое главное, что итальянцы по нашей системе играют. Они забрали всe самое лучшее ещe при СССР. Это же наша идея была, по которой они футбол выстраивают, а всe дерьмо нам оставили. Они молодцы, что столько хорошего взяли. Я помню, как они к Лобановскому приезжали. Итальянцы мне и по духу ближе. В футбольном плане. Традиции, систему себе оставили и улучшили», – сказал Канчельскис.

Источник: Legalbet
Манчестер Юнайтед Канчельскис Андрей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
