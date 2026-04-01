Клуб из Краснодара оказался в бедственном положении

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов подробно рассказал о тяжелой финансовой ситуации в «Кубани» из Второй лиги.

«У ФК «Кубань» огромные проблемы.

Клуб должен своим контрагентам и кредиторам более 60 миллионов рублей!

Часть долгов просужена, и по ним открыты исполнительные производства (странно, что они открыты только 19 марта, хотя решения были значительно раньше), по части долгов суды ещe идут.

Значительная часть долгов это неустойки за несвоевременные возврат займов и оплату услуг: от 0,1 % до 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки, и эти неустойки каждый день растут из-за непогашения.

В команде долги по зарплате за февраль и март, премиальным и квартирным.

По предварительной информации команда собирается ехать на выездной матч с «Динамо» Киров на автобусе, а это более 2 000 километров и около 30 часов в пути. И все из-за долгов перед компанией, занимавшейся логистикой команды (приобретение билетов и так далее).

Из решений арбитражных судов мы видим, что клуб финансируется займами различных индивидуальных предпринимателей, займы которых им потом не возвращаются, и те идут в суды.

Безобразное управление клубом как тех, кто его курирует от администрации Краснодарского края, так и тех, кто осуществляет операционное управление непосредственно в клубе.

И так из года в год.

Опять же возникает вопрос к РФС: как вы лицензировали клуб с такими долгами, ведь все решения арбитражей уже были к дате прохождения лицензирования?!

В команде весьма неплохие зарплаты для Второй лиги, поэтому футболисты, понимающие, что больше нигде не получат таких денег, особенно местные ветеранчики (Нестеренко, Осипов и так далее), молчат в тряпочку и с клубом не ругаются, рассчитывая, как и раньше, получить все свои деньги.

Еще «Кубань» должна 70 миллионов рублей AVA Group, которая ранее финансировала клуб», – написал источник.