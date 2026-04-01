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Клуб из Краснодара оказался в бедственном положении

1 апреля, 13:55
10

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов подробно рассказал о тяжелой финансовой ситуации в «Кубани» из Второй лиги.

«У ФК «Кубань» огромные проблемы.

Клуб должен своим контрагентам и кредиторам более 60 миллионов рублей!

Часть долгов просужена, и по ним открыты исполнительные производства (странно, что они открыты только 19 марта, хотя решения были значительно раньше), по части долгов суды ещe идут.

Значительная часть долгов это неустойки за несвоевременные возврат займов и оплату услуг: от 0,1 % до 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки, и эти неустойки каждый день растут из-за непогашения.

В команде долги по зарплате за февраль и март, премиальным и квартирным.

По предварительной информации команда собирается ехать на выездной матч с «Динамо» Киров на автобусе, а это более 2 000 километров и около 30 часов в пути. И все из-за долгов перед компанией, занимавшейся логистикой команды (приобретение билетов и так далее).

Из решений арбитражных судов мы видим, что клуб финансируется займами различных индивидуальных предпринимателей, займы которых им потом не возвращаются, и те идут в суды.

Безобразное управление клубом как тех, кто его курирует от администрации Краснодарского края, так и тех, кто осуществляет операционное управление непосредственно в клубе.

И так из года в год.

Опять же возникает вопрос к РФС: как вы лицензировали клуб с такими долгами, ведь все решения арбитражей уже были к дате прохождения лицензирования?!

В команде весьма неплохие зарплаты для Второй лиги, поэтому футболисты, понимающие, что больше нигде не получат таких денег, особенно местные ветеранчики (Нестеренко, Осипов и так далее), молчат в тряпочку и с клубом не ругаются, рассчитывая, как и раньше, получить все свои деньги.

Еще «Кубань» должна 70 миллионов рублей AVA Group, которая ранее финансировала клуб», – написал источник.

  • Команда Андрея Ещенко выступает в группе «Серебро».
  • После пяти туров «Кубань» занимает седьмое место из десяти команд.
  • В прошлом десятилетии «Кубань» играла в Лиге Европы.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань
Комментарии (10)
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рылы
1775042827
у них 35-тысячник в аренде на 49 лет, вроде бы. если это так - то можно провести несколько концертов и всякого подобного, чтобы заработать и покрыть долги.
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subbotaspartak
1775043221
Помнится был на игре в Краснодаре - Кубань:Динамо Москва (0:1)... Далеко Кубань с тех пор уехала... на автобусе то...
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Коста008
1775043397
Кажется это уже проходили. Кубань похоронили уже один раз "грамотные" управленцы, на стадион Кубани сейчас без слез не взглянешь, на контрасте с Озон ареной так вообще как будто оказался в начале 2000-х. Но все мурыжат имя некогда хорошего клуба, за который Лассана Траоре провел лучшие годы, пылил Джибриль Сиссе и который в 10-х учавствовал в еврокубках. Та история закончилась банкротством в 2018 и пока для меня лично остается по прежнему завершенной. Может когда-то краевому руководству снова станет интересно выделять деньги на свою команду и мы увидим возрождение Кубани, но на текущий момент разговор ни о чем, к сожалению
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АЛЕКС 58
1775045766
Почётный президент клуба Сашка-чума не хочет поделиться ворованным на нужды любимого клуба?
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Argon
1775048446
в первый раз что-ли? Подадут на банкротство и простят всем кому должны.
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Чилим.
1775395454
Вот что бывает, когда командой правят барыги...
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