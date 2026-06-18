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Канчельскис – о «Спартаке»: «Чемпионство не светит»

Вчера, 11:06
20

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Спартака» в сезоне-2026/27.

– Каковы шансы «Спартака» взять золото в следующем сезоне после добротной весны в минувшем сезоне?

– Спартаковцы после успеха в Кубке стали мечтать о чемпионстве, оно и понятно. Все болельщики заждались первого места красно-белых, но в следующем году оно не светит их любимой команде.

– Почему вы так считаете?

«Зенит» не упустит свой шанс и станет чемпионом, у него неограниченные ресурсы по сравнению с другими участниками РПЛ – он масштабнее «Краснодара», «Спартака» и других.

– Тогда какой смысл одному из лидеров, Барко, оставаться? Может, ему уйти?

– А какой смысл ему оставаться, объясните мне? В Южной Америке ему будет лучше, это очевидно, что здесь ему ничего не светит».

  • В минувшем сезоне москвичи заняли 4-е место в РПЛ и победили в FONBET Кубке России.
  • Новый чемпионат России стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Спартак Зенит Барко Эсекьель Канчельскис Андрей
Комментарии (20)
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...уефан
1781770899
...дурень синий, а ты подумал, хочет ли Барко в Аргентину, где он потеряет финансово? Да и гиперинфляция сожрёт остатки не потерянного...
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Интерес
1781772367
Никто не знает, в каком составе и состоянии начнут все команды новый сезон.А то, кто идёт на первых местах , по финансовым возможностям, известно, но это конкуренция условная.Вот админ.ресурс-другое дело, но и тут бывают сбои-"Жалует царь, да не жалует псарь!".
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oyabun
1781775094
Логика просто убойная - "В Южной Америке ему будет лучше, это очевидно..". Почему лучше, кому очевидно? Непонятно. Денег там никто ему таких не будет платить, как в Спартаке. Ну только то что дома играть, так футболист любой на его уровне должен быть готов к переездам и проживанию в неродных локациях,если хочет зарабатывать хорошие деньги.
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IVANRUS777
1781775792
Этот шизофренический бред на бомбе будут теперь всю предсезонку публиковать подавая под разным соусом и меняя порядок слов. Главный эксперд по Спартаку это конечно же Канчельских. У него же в жилах течёт красно-белая кровь😂
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Good_win_ФКСМ
1781779661
Интересно, когда этого вечно с похмелья хохла с английским паспортом уже признают иноагентом и депортируют на его любимые малобританские острова....
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Литейный 4 (returned)
1781781468
Барко свалит и свинарня отправится в пердив. Гыгыгы
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шахта Заполярная
1781783659
Кончита до сих пор Михайлову простить не может.
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Дэнгил
1781787192
Г а.н.д.о.н.с.к.и.с подз.а.е.б.а.л наверное всех врачей в дурке своими порожняками.Нужно прописать этому чмушнику сульфазина, или п.и.з.д.ю.л.е.к.
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SLADE2019
1781793489
Что не говори, но по Барко он сказал далеко не глупость. А что касается чемпионства Спартака, так в яблочко. И в том, и в другом случае, к сожалению.
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