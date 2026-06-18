Канчельскис – о «Спартаке»: «Чемпионство не светит»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Спартака» в сезоне-2026/27.

– Каковы шансы «Спартака» взять золото в следующем сезоне после добротной весны в минувшем сезоне?

– Спартаковцы после успеха в Кубке стали мечтать о чемпионстве, оно и понятно. Все болельщики заждались первого места красно-белых, но в следующем году оно не светит их любимой команде.

– Почему вы так считаете?

– «Зенит» не упустит свой шанс и станет чемпионом, у него неограниченные ресурсы по сравнению с другими участниками РПЛ – он масштабнее «Краснодара», «Спартака» и других.

– Тогда какой смысл одному из лидеров, Барко, оставаться? Может, ему уйти?

– А какой смысл ему оставаться, объясните мне? В Южной Америке ему будет лучше, это очевидно, что здесь ему ничего не светит».