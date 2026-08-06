«Зенит» не понимает задержку трансфера Карпукаса

Руководство «Зенита» не понимает поведение «Локомотива» в переговорах по полузащитнику Артему Карпукасу.

«Зенит» не понимает, почему «Локо» тормозит продажу Карпукаса: по моей информации, СБГ считают более чем приемлемым предложение в 5 млн евро за Артема, у которого остался всего год контракта. Футболист «Локо» при этом уже давно озвучил и главному тренеру Галактионову, и спортивному блоку Ж/Д, что не будет подписывать новое соглашение.

«Зениту» нужен Карпукас здесь и сейчас: если не брать кубковую встречу против «Балтики», до первой осенней паузы на сборные еще целых девять игр – 7 матчей РПЛ, 2 – на Кубок. Семак считает, что начало августа – весьма подходящий момент, чтобы грамотно встроить Артема в командные механизмы. Для Семака и Зырянова, давно утвердивших кандидатуру футболиста «Локо», Тeма – #1 в шорте на этой позиции.

Более того, и главный тренер, и председатель совета правления «Зенита» смотрели все матчи Карпукаса в составе «Локо» на летних сборах. С Барриосом, как уже говорилось, контракт продлен не будет, и колумбиец уведомлен об этом. Так что еще более остро напрашивается переход Артема, которого сходу готовы вписать в основную обойму.

Ну а когда «Локомотив» говорит, что у него не было офферов по Карпукасу, это уже лукавство. Ибо история футболиста «Локо» и «Зенита» напоминает секрет полишинеля. А Тeма даже успел сыграть за москвичей два матча в чемпионате и кубке», – написал источник.