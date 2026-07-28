Карпукас высказался о возможном уходе из «Локомотива» – его хочет подписать «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о переговорах о новом контракте с «Локомотивом».

Нынешний контракт Карпукаса с «Локо» истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин близок к переходу в «Зенит».

– Клуб знает мою позицию, я знаю позицию клуба. Конечно, пока не буду ее озвучивать, пока вот так.

– Позиции клуба и ваша далеки друг от друга?

– Мне кажется, мы все понимаем наш общий знаменатель.

– Как в связи с этим смотрите на уход Воробьева, как это восприняли в команде?

– Скажу так – у нас в сентябре–октябре прошлого года была не самая большая обойма. А с той обоймы ушли три человека. Вот так прокомментирую.