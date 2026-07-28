Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев рассказал, в чем разница между РПЛ и греческой Суперлигой.
– Сильно ли изменился чемпионат России?
– Думаю, да. Очень много борьбы стало, это я заметил со стороны. Я всегда следил за нашим чемпионатом, интересно было.
– Как вы можете охарактеризовать греческий чемпионат?
– Он плюс‑минус похож на российский. Но там меньше фолов и больше игры.
– Судейство в Греции жестче, чем в России?
– Не сказал бы. Думаю, что и в российском чемпионате хорошее судейство. Просто ему уделяют очень много внимания, а надо больше играть в футбол. С таким количеством фолов нам нужно оценивать не судейство, а делать акцент на том, как повысить уровень игры.
- 33-летний Оздоев вернулся в РПЛ после четырех лет выступлений за границей. Он провел 3 сезона в ПАОКе, а до этого 1 сезон – в «Фатих Карагумрук».
- Он подписал с «Краснодаром» контракт сроком до середины 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»