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Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции

28 июля, 13:27

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев рассказал, в чем разница между РПЛ и греческой Суперлигой.

– Сильно ли изменился чемпионат России?

– Думаю, да. Очень много борьбы стало, это я заметил со стороны. Я всегда следил за нашим чемпионатом, интересно было.

– Как вы можете охарактеризовать греческий чемпионат?

– Он плюс‑минус похож на российский. Но там меньше фолов и больше игры.

– Судейство в Греции жестче, чем в России?

– Не сказал бы. Думаю, что и в российском чемпионате хорошее судейство. Просто ему уделяют очень много внимания, а надо больше играть в футбол. С таким количеством фолов нам нужно оценивать не судейство, а делать акцент на том, как повысить уровень игры.

  • 33-летний Оздоев вернулся в РПЛ после четырех лет выступлений за границей. Он провел 3 сезона в ПАОКе, а до этого 1 сезон – в «Фатих Карагумрук».
  • Он подписал с «Краснодаром» контракт сроком до середины 2028 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Краснодар Оздоев Магомед
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