Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев рассказал, в чем разница между РПЛ и греческой Суперлигой.

– Сильно ли изменился чемпионат России?

– Думаю, да. Очень много борьбы стало, это я заметил со стороны. Я всегда следил за нашим чемпионатом, интересно было.

– Как вы можете охарактеризовать греческий чемпионат?

– Он плюс‑минус похож на российский. Но там меньше фолов и больше игры.

– Судейство в Греции жестче, чем в России?

– Не сказал бы. Думаю, что и в российском чемпионате хорошее судейство. Просто ему уделяют очень много внимания, а надо больше играть в футбол. С таким количеством фолов нам нужно оценивать не судейство, а делать акцент на том, как повысить уровень игры.