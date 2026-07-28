Быстров одним словом описал поведение Соболева

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о нападающем петербургской команды Александре Соболеве.
«Если Соболев сам заявил о намерении стать лучшим бомбардиром, значит, его шансы высокие. Он молодец. Забивает, его все хвалят.
А поведение у него нормальное – достойное Соболева. Не считаю, что он кого-то провоцирует», – сказал Быстров.
- Соболев забил три гола в двух матчах за «Зенит»
- Сначала он отличился с пенальти в суперкубковом матче со «Спартаком», а затем сделал дубль в ворота «Акрона».
- В концовке игры со «Спартаком» он спровоцировал болельщиков красно-белых. За это его оштрафовали.
Источник: «Чемпионат»