Быстров одним словом описал поведение Соболева

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о нападающем петербургской команды Александре Соболеве.

«Если Соболев сам заявил о намерении стать лучшим бомбардиром, значит, его шансы высокие. Он молодец. Забивает, его все хвалят.

А поведение у него нормальное – достойное Соболева. Не считаю, что он кого-то провоцирует», – сказал Быстров.