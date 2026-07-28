ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда

ЦСКА готов приобрести за 15 миллионов евро без бонусов нападающего «Гезтепе» Жуана.
Красно-синие хотят заплатить деньги в рассрочку за 3 года и при этом получат 100% прав на форварда.
ЦСКА хочет подписать Жуана на 4 года с возможностью продления соглашения еще на 1 год.
Стороны близки к договоренности, но финального соглашения между сторонами нет.
- 24-летний Жуан в прошлом сезоне провел за «Гезтепе» 32 матча, забил 11 голов, сделал 5 ассистов.
- Срок нынешнего контракта бразильца с турецким клубом рассчитан до середины 2029 года.