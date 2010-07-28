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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Гезтепе
Жуан
€ 12 млн
Жуан
Гезтепе
7 марта 2002 (24), Сан-Паулу
#9 | Нападающий
177 см
Бразилия
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Трансферы
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
9 сентября
1
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
4 августа
1
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
3 августа
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
3 августа
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
3 августа
3
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
ЦСКА договорился о покупке Жуана
29 июля
6
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
28 июля
10
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
27 июля
5
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