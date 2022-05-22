- 22 мая 2022
- 22:04 ⚡ Балотелли сделал пента-трик в матче чемпионата Турции. Один из голов – рабоной 15
- 5 апреля 2022
- 22:13 Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
- 19:42 В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
- 23 марта 2022
- 14:34 Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik) 22
- 27 февраля 2022
- 15:09 Шапи не попал в заявку «Гиресунспора» на матч с «Гезтепе» 1
- 23 декабря 2021
- 21:59 Суперлига. «Бешикташ» победил «Гезтепе» и поднялся на седьмое место 3
- 17 января 2021
- 20:58 Арустамян: Бистрович перейдет из ЦСКА в «Гезтепе» 8
- 30 апреля 2020
- 07:21 Эдер может перейти из «Локомотива» в «Гезтепе» 3
- 19 января 2020
- 16:00 Суперлига. «Антальяспор» крупно проиграл «Гезтепе» в дебютном матче Кудряшова
- 11 июня 2019
- 18:08 Агент Фернандеша: «Новость о переходе игрока в «Гезтепе» – неправда. Рано говорить, что его не будет в «Локомотиве»
- 15:54 Sport_inside: Фернандеш может продолжить карьеру в «Гезтепе» 4
- 25 октября 2018
- 22:58 Видео Промес забил дебютный мяч за «Севилью» ударом через себя. Его записали как автогол 5
- 22 декабря 2017
- 17:26 «Гезтепе» хочет зимой купить Сонга за 1,5 миллиона
- 7 ноября 2017
- 00:08 Фото Жонас забил в 9-м матче лиги подряд, это рекорд Европы 8
- 21 октября 2017
- 11:41 ЦСКА предложил Яховичу зарплату в размере 1,3 миллиона в год 23
- 14 октября 2017
- 16:51 Агент Яховича подтвердил интерес к игроку со стороны команд РФПЛ
- 13 октября 2017
- 15:17 ЦСКА хочет приобрести 30-летнего форварда из Турции 16