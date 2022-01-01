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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Гезтепе
Состав
€ 69 млн
Гезтепе - состав команды
Измир
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сайт:
http://www.goztepe.org.tr/
Тренер:
Станимир Стойлов
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Гугешашвили Лука
Вра
27
€ 0.7 млн
33
Mehmet Samil Ozturk
Вра
-
26
Бокеле Малком
Защ
26
€ 5 млн
4
Альтикардес Таха
Защ
23
€ 4 млн
23
Байир Фуркан
Защ
26
€ 1 млн
16
Байрак Огюн
Защ
27
€ 0.7 млн
13
Руан
Защ
31
€ 0.6 млн
12
Кейбаши Исмаил
Защ
37
€ 0.05 млн
12
Richard Akonnor
Защ
-
5
Héliton
Защ
-
30
Деннис Энтони
Пол
22
€ 8 млн
20
Мироши Новатус
Пол
24
€ 5 млн
18
Анджорин Фаустино
Пол
24
€ 4 млн
10
Крастев Филип
Пол
24
€ 3 млн
8
Антунес Алексис
Пол
26
€ 1.5 млн
5
Рхалдней
Пол
27
€ 1 млн
10
Бекироглу Эфкан
Пол
31
€ 1 млн
6
Мохаммед Муса
Пол
24
€ 0.9 млн
25
Yusuf Ali Sirin
Пол
-
9
Жуан
Нап
24
€ 12 млн
2
Куртулан Арда
Нап
23
€ 7 млн
39
Жандерсон
Нап
27
€ 6 млн
7
Андре
Нап
24
€ 3 млн
22
Армстронг Синклейр
Нап
23
€ 2.5 млн
17
Байракдар Гекдениз
Нап
24
€ 1.2 млн
6
Матос Алекс
Нап
21
€ 1 млн
17
Ekrem Kılıçarslan
Нап
-
14
Turac Böke
Нап
-
1
Arda Özcimen
Нап
-
11
Guilherme Luiz
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 11
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