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  • Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»

Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»

10 августа, 12:04
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состояниии вингера Луиса Энрике.

Ранее сорвался его трансфер в «Фламенго». Сообщалось, что игрок хотел бы вернуться в Бразилию.

– Сначала в бразильских, а затем в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что предполагаемая сделка по продаже Луиса Энрике сорвалась, «Зенит» не получил предложения от бразильских клубов.

На ваш взгляд, на мотивации самого Луиса Энрике эта вся шумиха, связанная с его продажей или непродажей, сказывается, будет ли он играть за «Зенит» так, как должен играть нападающий сборной Бразилии?

– Посмотрим, насколько скажется или не скажется. На сегодняшний день он набирает свои оптимальные кондиции, он достаточно долго не играл. Поэтому идет набор определенного функционального состояния, игрового тонуса.

Конечно, сейчас ему нужно еще набирать, но в целом двигается вперед, потихоньку прибавляет. По поводу предложения – думаю, это вопрос не ко мне, а к нашему руководству. Насколько я знаю, конкретики там не было никакой.

  • В этом сезоне 25-летний Луис Энрике провел за «Зенит» 3 матча.
  • Срок его контракта с российским клубом рассчитан до конца 2028 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис Семак Сергей
Комментарии (4)
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Литейный 4 (returned)
1786354216
Он второй год набирает кондиции. Серёжа так и скажи, что обосрался и не подготовил команду совсем. Гыгыгы
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ТяжелаяАртиллерия
1786358834
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1786359941
А ведь энрика дороже Ливая в полтора раза,а толку в полтора раза меньше,но упоротые и выпоротые зинари визжат на Ливая) сикелухи они такие))
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Павелий
1786360006
На мотив "Косые дожди" Марины Хлебниковой: Бабло, большое бабло! Бабло, с далёкого берега! Бабло, что и не снилось мне! Бабло, которого не стою я!
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