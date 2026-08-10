Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состояниии вингера Луиса Энрике.

Ранее сорвался его трансфер в «Фламенго». Сообщалось, что игрок хотел бы вернуться в Бразилию.

– Сначала в бразильских, а затем в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что предполагаемая сделка по продаже Луиса Энрике сорвалась, «Зенит» не получил предложения от бразильских клубов.

На ваш взгляд, на мотивации самого Луиса Энрике эта вся шумиха, связанная с его продажей или непродажей, сказывается, будет ли он играть за «Зенит» так, как должен играть нападающий сборной Бразилии?

– Посмотрим, насколько скажется или не скажется. На сегодняшний день он набирает свои оптимальные кондиции, он достаточно долго не играл. Поэтому идет набор определенного функционального состояния, игрового тонуса.

Конечно, сейчас ему нужно еще набирать, но в целом двигается вперед, потихоньку прибавляет. По поводу предложения – думаю, это вопрос не ко мне, а к нашему руководству. Насколько я знаю, конкретики там не было никакой.