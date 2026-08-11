«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ

Появились новые подробности готовящегося трансфера Александра Дегтева из «Сочи» в «Спартак».

Красно-белые уже договорились с вратарем об условиях контракта, рассчитанного до лета 2031 года.

Московский клуб хочет выкупить Дегтева за 200 миллионов рублей с учетом бонусов и отдать в аренду.

Главным претендентом на него считается «Родина».