«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ

Появились новые подробности готовящегося трансфера Александра Дегтева из «Сочи» в «Спартак».
Красно-белые уже договорились с вратарем об условиях контракта, рассчитанного до лета 2031 года.
Московский клуб хочет выкупить Дегтева за 200 миллионов рублей с учетом бонусов и отдать в аренду.
Главным претендентом на него считается «Родина».
- 21-летний Дегтев – воспитанник «Зенита».
- В прошлом сезоне он пропустил 40 голов в 20 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста «Сочи» – 800 тысяч евро.
- На него также претендовал ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова