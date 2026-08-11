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Акинфеев охарактеризовал Кисляка

11 августа, 17:48
3

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высоко отозвался о партнере по команде Матвее Кисляке и раскрыл, почему 21-летний полузащитник получил прозвище «дед».

– Что сегодняшний Акинфеев вообще не понимает в нынешних 20-летних футболистах? Например, музыка, одежда, соцсети, манеры общения.

– Ну, я воспитан так, что не надо никого судить. Не суди – да не судим будешь. Мне в людях, в футболистах, может не нравиться только одно: безразличие в играх, в тренировках.

Но это не вопрос нынешнего поколения, это может быть в любом поколении. Если ты хочешь достигать чего-то высшего, то надо каждый день убиваться на тренировках, на поле. А социальные сети и одежда – это все уже вторично.

Единственное, добавлю про музыку – тут все в команде на одной волне. У нас в раздевалке всегда играет «Руки Вверх».

– Кисляку дали прозвище «дед», потому что он не похож на остальных сверстников. Можно ли сказать, что он зрел не по годам, и в чем это проявляется?

– Ну, насколько я знаю, Матвей ложится в девять часов вечера спать. Даже ни один дедушка в такое время спать не идет (смеется).

Матвей – большой профессионал, следит за своим режимом, питанием, носит специальное фитнес-кольцо.

Хотя, как я слышал, «дедом» его назвали, когда он зимой начал приходить в шапке-ушанке! Больше всего в шоке были наши модные бразильцы.

Но это все мы в шутку и любя, конечно. Матвей – отличный молодой парень, если серьезно.

  • Кисляк в прошлом сезоне оформил 8+8 в 42 матчах за ЦСКА.
  • В новом сезоне у него нет голевых действий в 4 играх.
  • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Кисляк Матвей
Комментарии (3)
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k611
1786460301
"Кислый" было бы более логично
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...уефан
1786461889
...цуко, лучше бы ты промолчал про "Руки вверх" в раздевалке... С командой явно, что-то не так...
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Интерес
1786478612
На флоте должности "хороший парень" нет, а в ЦСКА есть,видимо.Не прогрессирует.
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