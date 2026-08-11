Акинфеев охарактеризовал Кисляка

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высоко отозвался о партнере по команде Матвее Кисляке и раскрыл, почему 21-летний полузащитник получил прозвище «дед».

– Что сегодняшний Акинфеев вообще не понимает в нынешних 20-летних футболистах? Например, музыка, одежда, соцсети, манеры общения.

– Ну, я воспитан так, что не надо никого судить. Не суди – да не судим будешь. Мне в людях, в футболистах, может не нравиться только одно: безразличие в играх, в тренировках.

Но это не вопрос нынешнего поколения, это может быть в любом поколении. Если ты хочешь достигать чего-то высшего, то надо каждый день убиваться на тренировках, на поле. А социальные сети и одежда – это все уже вторично.

Единственное, добавлю про музыку – тут все в команде на одной волне. У нас в раздевалке всегда играет «Руки Вверх».

– Кисляку дали прозвище «дед», потому что он не похож на остальных сверстников. Можно ли сказать, что он зрел не по годам, и в чем это проявляется?

– Ну, насколько я знаю, Матвей ложится в девять часов вечера спать. Даже ни один дедушка в такое время спать не идет (смеется).

Матвей – большой профессионал, следит за своим режимом, питанием, носит специальное фитнес-кольцо.

Хотя, как я слышал, «дедом» его назвали, когда он зимой начал приходить в шапке-ушанке! Больше всего в шоке были наши модные бразильцы.

Но это все мы в шутку и любя, конечно. Матвей – отличный молодой парень, если серьезно.