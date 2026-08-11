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  • Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу

Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу

11 августа, 21:44
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о новом месте работы Леонида Слуцкого.

55-летний специалист накануне официально возглавил медиафутбольную сборную России.

«Если сейчас действительно сборная медийная есть, и они на чемпионате мира будут играть, то я на миллиард процентов уверен, что наша сборная наконец-то станет чемпионом мира.

С великим тренером Слуцким. Он наберeт сейчас там состав: Дзюба, Кокорин, Смолов, братья Березуцкие, Акинфеев может помочь.

Он такую банду там может собрать, что они всех там крушить будут», – заявил Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Медиафутбол Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1786474803
Я тут смотрел, как Марсело играет в матче звёзд, это космос! Тут вся банда не поможет)))
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BRO_football
1786477016
Закати губу обратно! Если и будет чемпионат мира по медийному футболу, то Россию от него тоже отстранят!
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Константин-Шапкин-google
1786515754
Да кто же их в Мир пустит? Будут играть со сборной Карпина! Дома, в гостях. Потом ещё на нейтральной территории.😎
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