Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о новом месте работы Леонида Слуцкого.

55-летний специалист накануне официально возглавил медиафутбольную сборную России.

«Если сейчас действительно сборная медийная есть, и они на чемпионате мира будут играть, то я на миллиард процентов уверен, что наша сборная наконец-то станет чемпионом мира.

С великим тренером Слуцким. Он наберeт сейчас там состав: Дзюба, Кокорин, Смолов, братья Березуцкие, Акинфеев может помочь.

Он такую банду там может собрать, что они всех там крушить будут», – заявил Бубнов.