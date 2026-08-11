Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о новом месте работы Леонида Слуцкого.
55-летний специалист накануне официально возглавил медиафутбольную сборную России.
«Если сейчас действительно сборная медийная есть, и они на чемпионате мира будут играть, то я на миллиард процентов уверен, что наша сборная наконец-то станет чемпионом мира.
С великим тренером Слуцким. Он наберeт сейчас там состав: Дзюба, Кокорин, Смолов, братья Березуцкие, Акинфеев может помочь.
Он такую банду там может собрать, что они всех там крушить будут», – заявил Бубнов.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В России Слуцкий тренировал «ФК Москва», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».
Источник: «Коммент.Шоу»