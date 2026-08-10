Слуцкий возглавил новую команду

Российский тренер Леонид Слуцкий нашел новую работу после ухода из «Шанхай Шэньхуа».
55-летний специалист официально возглавил медиафутбольную сборную России.
«Уже 4 сентября в Душанбе состоится матч России и Таджикистана, где нашу сборную возглавит легендарный тренер!
Уверены, с таким опытным специалистом мы добьeмся больших высот! Очень ждем Леонида Викторовича в цветах нашей сборной», – говорится в публикации МФЛ.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В России Слуцкий тренировал «ФК Москва», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».
Источник: телеграм-канал Медиалиги