Слуцкий возглавил новую команду

Российский тренер Леонид Слуцкий нашел новую работу после ухода из «Шанхай Шэньхуа».

55-летний специалист официально возглавил медиафутбольную сборную России.

«Уже 4 сентября в Душанбе состоится матч России и Таджикистана, где нашу сборную возглавит легендарный тренер!

Уверены, с таким опытным специалистом мы добьeмся больших высот! Очень ждем Леонида Викторовича в цветах нашей сборной», – говорится в публикации МФЛ.