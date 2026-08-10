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Слуцкий возглавил новую команду

10 августа, 22:27
8

Российский тренер Леонид Слуцкий нашел новую работу после ухода из «Шанхай Шэньхуа».

55-летний специалист официально возглавил медиафутбольную сборную России.

«Уже 4 сентября в Душанбе состоится матч России и Таджикистана, где нашу сборную возглавит легендарный тренер!

Уверены, с таким опытным специалистом мы добьeмся больших высот! Очень ждем Леонида Викторовича в цветах нашей сборной», – говорится в публикации МФЛ.

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Источник: телеграм-канал Медиалиги
Медиафутбол Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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1786390184
Звучно,но дёшево.
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DMитрий
1786390475
Всё Лёнчик... кончился. С профи закончил? Дайте угадаю, где Дзюба продолжить выступать за сборную России!
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k611
1786390539
Зачем? Не серьезно это...
Ответить
KayGo
1786390601
Вот это уровень сегодняшнего Лёни!Хотя может и не потянуть!
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Андрей-Ершов-google
1786392803
А зачем вообще нужна медиа сборная? С главной бы разобраться. Или турнир какой-то намечается в обход фифа?
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Argon
1786401094
Я что-то пропусти. Его поперли или сам ушел? А я думаю, чего он во всяких недошоу снимается.
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zigbert
1786424165
Надо же опуститься до такого.
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