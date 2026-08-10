В Уругвае неточный пас стал причиной массового ДТП

Защитник «Уругвая Монтевидео» спровоцировал массовую аварию, выбив мяч на автомобильную трассу в ходе матча второго по силе дивизиона чемпионата Уругвая.
Эпизод случился во встрече с «Пайсанду» на стадионе «Парке АНКАП». Футболист в одном из игровых моментов отправил мяч за пределы поля – мяч вылетел прямо на оживленное шоссе, которое проходит параллельно арене.
Ехавший по дороге автомобиль резко затормозил, а двигавшиеся следом водители не успели отреагировать и столкнулись друг с другом. Момент попал в телевизионную трансляцию.
- Стадион «Парке АНКАП» вмещает 1500 зрителей и последний раз реконструировался в 1991 году.
- Основная часть зрительских мест – это деревянные скамейки, вкопанные в газон по периметру поля.
- Дорога, примыкающая к арене, имеет статус национального шоссе.
Источник: «Бомбардир»