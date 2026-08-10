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В Уругвае неточный пас стал причиной массового ДТП

10 августа, 23:26
4

Защитник «Уругвая Монтевидео» спровоцировал массовую аварию, выбив мяч на автомобильную трассу в ходе матча второго по силе дивизиона чемпионата Уругвая.

Эпизод случился во встрече с «Пайсанду» на стадионе «Парке АНКАП». Футболист в одном из игровых моментов отправил мяч за пределы поля – мяч вылетел прямо на оживленное шоссе, которое проходит параллельно арене.

Ехавший по дороге автомобиль резко затормозил, а двигавшиеся следом водители не успели отреагировать и столкнулись друг с другом. Момент попал в телевизионную трансляцию.

  • Стадион «Парке АНКАП» вмещает 1500 зрителей и последний раз реконструировался в 1991 году.
  • Основная часть зрительских мест – это деревянные скамейки, вкопанные в газон по периметру поля.
  • Дорога, примыкающая к арене, имеет статус национального шоссе.

Источник: «Бомбардир»
Уругвай. Примера
Комментарии (4)
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рылы
1786395674
я ни при каких обстоятельствах оттормаживаться или резко рулить в сторону не стану, если на дороге окажется кот/собака. и жене запретил. потому что, как все понимают, может случиться жесть куда более серьёзная, чем сбитый кот. теперь в копилку игнорируемого добавился мяч. буду осторожнее проезжать мимо местных стадионов, где школота играет до ночи)
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Император 1
1786449310
Ситуация и смешная, и нехорошая одновременно.
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