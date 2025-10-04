Введите ваш ник на сайте
В Уругвае объяснили, почему Суарес постоянно кусает людей

Сегодня, 10:15
2

Экс-защитник сборной Уругвая Диего Лугано прокомментировал для Okko поведение бывшего форварда команды Луиса Суареса.

– Почему Луис Суарес постоянно кусает людей?

– Я думаю, что эту тему слишком раздули. На поле мы все находимся в пылу борьбы. Игроки творят многое. Особенно так привыкли играть в Латинской Америке. Может, и в России тоже, кстати. В Европе к такому не привыкли. А вот в Латинской Америке футболисты очень часто провоцируют друг друга. Провоцируют как физически, так и используя психологические приeмы. И эти укусы то же самое, что и оттолкнуть соперника, например, схватить его. Для нас это ровно то же самое. И нет в таких укусах соперника никакой драмы.

Я тоже кусался на поле. И других ребят знаю, которые тоже так делали. Но так как Луис Суарес звезда и большой игрок, то все камеры и всe внимание направлены на него. Поэтому так и получается. Если я так сделаю, то, скорее всего, мне ничего не будет. Этого никто не заметит. Однако в его случае всe по-другому. Для меня это не более чем провокация.

  • 38-летний Суарес завершил карьеру в сборной в прошлом году.
  • Луис помогал Уругваю выиграть Кубок Америки в 2011 году.
  • Сейчас игрок в «Интере Майами».

МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
Список всех скандальных выходок Луиса Суареса 2
Суареса дополнительно наказали за плевок в сотрудника «Сиэтла» 3
Источник: «Чемпионат»
Уругвай. Примера США. МЛС Интер Майами Лугано Диего Суарес Луис
Desma
1759570014
"укусы то же самое, что и оттолкнуть соперника" Ответ латиноса: Обезьяны тоже кусаются. Ну, и что? Дикие люди........
Ответить
ALEX ML
1759570312
Намордник лучшее решение
Ответить
