В Уругвае объяснили, почему Суарес постоянно кусает людей

Экс-защитник сборной Уругвая Диего Лугано прокомментировал для Okko поведение бывшего форварда команды Луиса Суареса.

– Почему Луис Суарес постоянно кусает людей?

– Я думаю, что эту тему слишком раздули. На поле мы все находимся в пылу борьбы. Игроки творят многое. Особенно так привыкли играть в Латинской Америке. Может, и в России тоже, кстати. В Европе к такому не привыкли. А вот в Латинской Америке футболисты очень часто провоцируют друг друга. Провоцируют как физически, так и используя психологические приeмы. И эти укусы то же самое, что и оттолкнуть соперника, например, схватить его. Для нас это ровно то же самое. И нет в таких укусах соперника никакой драмы.

Я тоже кусался на поле. И других ребят знаю, которые тоже так делали. Но так как Луис Суарес звезда и большой игрок, то все камеры и всe внимание направлены на него. Поэтому так и получается. Если я так сделаю, то, скорее всего, мне ничего не будет. Этого никто не заметит. Однако в его случае всe по-другому. Для меня это не более чем провокация.