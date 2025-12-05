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  • Батраков – о стадионах России: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

Батраков – о стадионах России: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

5 декабря 2025, 09:40
17

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на ряд коротких вопросов.

– Какому вратарю хотелось бы забить?

– Акинфееву не забивал еще, хотел бы забить.

– С каким тренером хотелось бы поработать?

– С Гвардиолой, Луисом Энрике.

– Какой матч запал вам в душу?

«Локомотив»«Спартак», 4:2.

– Если бы у вас было 24 часа, когда исполняются любые желания, что бы загадали?

– С утра – дома побыть, а вечером – в Лиге чемпионов поиграть.

– Какой стадион или город – самый атмосферный?

– Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть.

– Ощущаете разницу между трибунами на матчах Кубка России и РПЛ?

– Не знаю, как можно футболистам говорить про Fan ID. Ощущается разница между матчем со «Спартаком» в Кубке и «Оренбургом» в два часа дня. Даже когда мы проигрываем, меня подстегивают заряды, кричалки. Люди приходят, в такой холод поддерживают. Безумно приятно, хочется радовать болельщиков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (17)
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Каратель помойников
1764919373
Не понять молодому Лёхе,что Питер же культурная столица,вот так культурно и встречают же))).а в лч ещё проиграешь,не переживай
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andr2112
1764919535
– С каким тренером хотелось бы поработать? – С Гвардиолой, Луисом Энрике. Так переходи в "Зенит", там и поработаешь с Луисом Энрике)))
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Юбиляр
1764920917
Ну не зря же - ЗПРФ! Гыгыгы
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JIEGEHDA
1764925922
Сначала подумал обиделся что Зенит контракт не даёт . А потом понял . Что в Питере Батрак проводит свои самые плохие матчи и стабильно со своим клубом проигрывает теряя даже очко
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Spartak_forv@
1764927791
Переходи в СПб и везде будут плохо встречать кроме Спб
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BarStep
1764930646
Это-то он про что?! Ну да, куда бы московские клубы не приехали, их везде встречают с уже раздвинутами булками, не игра - прогулка:)). А в Санкт-Питере оно ж не так, совсем не так, а даж наооборот! Зенит сам любит и умеет наклонять, в особенности столичных :) Ну бывают конечно исключения и то по сугубо Серегиным заморочкам :) Ну что секта, я не прав?! Гы-гы
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