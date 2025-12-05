Батраков – о стадионах России: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на ряд коротких вопросов.

– Какому вратарю хотелось бы забить?

– Акинфееву не забивал еще, хотел бы забить.

– С каким тренером хотелось бы поработать?

– С Гвардиолой, Луисом Энрике.

– Какой матч запал вам в душу?

– «Локомотив» – «Спартак», 4:2.

– Если бы у вас было 24 часа, когда исполняются любые желания, что бы загадали?

– С утра – дома побыть, а вечером – в Лиге чемпионов поиграть.

– Какой стадион или город – самый атмосферный?

– Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть.

– Ощущаете разницу между трибунами на матчах Кубка России и РПЛ?

– Не знаю, как можно футболистам говорить про Fan ID. Ощущается разница между матчем со «Спартаком» в Кубке и «Оренбургом» в два часа дня. Даже когда мы проигрываем, меня подстегивают заряды, кричалки. Люди приходят, в такой холод поддерживают. Безумно приятно, хочется радовать болельщиков.