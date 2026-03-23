Прыгунья в воду оценила нырок Соболева с «Динамо»: «Задатки замечательные»

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина оценила нырок Александра Соболева. Форвард «Зенита» комично упал в матче с «Динамо», пытаясь заработать фол.

«Отталкивание прыжка выполнено очень уверенно! В начальной фазе тоже отлично успел вынести руки за голову и ушел в верхнюю траекторию полета, а не сунулся сразу вниз раньше времени. В финальной фазе, к сожалению, есть небольшие технические ошибки. Ноги разлетелись, туловище свинтило, и вход, если так можно выразиться, получился уже не идеально чистым.

С моей точки зрения, конечно, Александру есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Мы можем поработать над техникой, чтобы в последних турах РПЛ он уже выдавал такие элементы на 9-10 баллов. Ну а если серьезно, то я, конечно, желаю «Зениту» удачи в финальной части чемпионата», – сказала Конаныхина.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»