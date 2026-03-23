  • Прыгунья в воду оценила нырок Соболева с «Динамо»: «Задатки замечательные»

23 марта, 15:40
23

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина оценила нырок Александра Соболева. Форвард «Зенита» комично упал в матче с «Динамо», пытаясь заработать фол.

«Отталкивание прыжка выполнено очень уверенно! В начальной фазе тоже отлично успел вынести руки за голову и ушел в верхнюю траекторию полета, а не сунулся сразу вниз раньше времени. В финальной фазе, к сожалению, есть небольшие технические ошибки. Ноги разлетелись, туловище свинтило, и вход, если так можно выразиться, получился уже не идеально чистым.

С моей точки зрения, конечно, Александру есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Мы можем поработать над техникой, чтобы в последних турах РПЛ он уже выдавал такие элементы на 9-10 баллов. Ну а если серьезно, то я, конечно, желаю «Зениту» удачи в финальной части чемпионата», – сказала Конаныхина.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Еще по теме:
Реакция Ещенко на комичный нырок Соболева с «Динамо»
Орлов – о «нырке» Соболева: «Хорошо, что он не надел маску и очки для плавания» 3
Глушенков объяснил прогресс Соболева в «Зените» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Соболев Александр
Комментарии (23)
Айболид
1774270471
У Анюты "задатки" тоже в порядке )
Ответить
Belyiccat
1774270520
Горбатого могила исправит.
Ответить
Alexander.saf
1774272029
Мнение специалиста всегда важно
Ответить
neim
1774272703
Ну а что, хорошо она оценила способности "дельфина" нырять ))).
Ответить
anatolich72
1774274060
Над ним стебется вся страна
Ответить
Fju-2
1774278959
Нырять - это конечно важно. Но хотелось бы услышать мнение о гораздо более полезном навыке для дельфинов. Буду ждать мнение чемпиона по рыбалке.
Ответить
Инсаров
1774283698
Если дело пойдёт, к маю поле ********* придётся водой заполнить.
Ответить
Инсаров
1774283818
Красиво и без брызг. Оценка 8,5.
Ответить
erybov1965
1774286595
Да нет, тут нужен специалист из театрального ВУЗа, хотя наших судей обманывать нет необходимости, есть более внушительная мотивация ничего не замечать или много чего увидеть, если на пользу «Зенита».
Ответить
Виктор Урал09
1774348496
Дельфин на публику играл видимо! Если водоплавающий действительно рассчитывал на пенку, то он ещё тупее, чем о нём думали!
Ответить
Главные новости
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
1
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
19
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
32
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
