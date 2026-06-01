Соболев высказался о поражении в споре с Радимовым

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подвел итоги спора с Владиславом Радимовым.

Радимов и Соболев в прошлом году поспорили на ящик пива.

Владислав ставил на то, что форвард «Зенита» не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.

Соболев отличился 13 раз в 38 матчах.

– Перед сезоном вы поспорили с Владиславом Радимовым, что забьете минимум 20 голов. Эта цифра касалась только чемпионата?

– Речь шла о чемпионате и Кубке. В итоге забил 13. Теперь должен ящик пенного напитка.

– Правда ли, что Радимов по ходу сезона предложил вам выкупить пари за половину стоимости?

– Было такое перед какой-то игрой ближе к концу сезона. Но я отказался. Если уж поспорили, надо идти до конца.

– Не хватило в итоге 7 голов. Обидно?

– Нет, конечно. «Зенит» – чемпион. Это самое главное. Все остальное не имеет значения.

И потом, такому человеку, как Владислав Радимов, точно не обидно уступить в споре.