Россиянин прошел на матч ЧМ-2026 по билету, созданному ИИ

У российского болельщика получилось пройти на матч чемпионата мира-2026 по билету, сгенерированному искусственным интеллектом.

Родион Балакин из Ростова приехал в Мексику и не стал платить несколько сотен долларов за проход на арену. Туда он попал бесплатно. Речь об игре 1-го тура группового этапа Узбекистан – Колумбия (1:3).

По ИИ-билету он прошeл несколько кордонов, а затем встретил колумбийского фаната, которого выгнали с трибун. Родион взял его билет и уже по нему попал на сектор. Все эти манипуляции заняли так много времени, что футбола Балакин так и не увидел.