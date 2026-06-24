Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси спросили про потенциальное завершение карьеры.

– Планируете ли вы продолжать играть еще несколько лет?

– Да, да... Я буду играть еще какое-то время, пока могу вносить свой вклад, пока чувствую себя хорошо физически и могу помогать своим товарищам по команде. Я буду продолжать играть.