Роналду побил рекорд Месси на ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дважды забил Узбекистану в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026.

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионата мира (41 год и 138 дней).

Он побил рекорд Лионеля Месси, установленный тоже на ЧМ-2026 (38 лет и 363 дня).