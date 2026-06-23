Роналду побил рекорд Месси на ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дважды забил Узбекистану в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026.
- Нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.
- Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионата мира (41 год и 138 дней).
Он побил рекорд Лионеля Месси, установленный тоже на ЧМ-2026 (38 лет и 363 дня).
- Криштиану Роналду, 41 год и 138 дней – ЧМ-2026, Португалия – Узбекистан;
- Лионель Месси, 38 лет и 363 дня – ЧМ-2026, Аргентина – Австрия;
- Роже Милла, 38 лет и 34 дня – ЧМ-1990, Камерун – Колумбия;
- Оливье Жиру, 36 лет и 53 дня – ЧМ-2022, Франция – Австралия;
- Ласло Фазекаш, 34 года и 243 дня – ЧМ-1982, Венгрия – Сальвадор.
Источник: «Бомбардир»