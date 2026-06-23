ЧМ-2026. Португалия прошлась по Узбекистану (5:0), у Роналду дубль

Сборная Португалии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 крупно обыграла Узбекистан. Дубль оформил Криштиану Роналду.
Это первая победа Португалии на турнире. Команда Роберто Мартинеса возглавила таблицу. Узбекистан занимает последнее место, не имея очков.
Португалия в 2026 году не проигрывает. Узбекистан не может победить в основное время пять матчей подряд.
Команды встретились впервые в истории.
Чемпионат мира. Группа K. 2 тур
Португалия - Узбекистан - 5:0 (3:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Роналду, 6; 2:0 - Н. Мендеш, 17; 3:0 - К. Роналду, 39; 4:0 - А. Хусанов, 60 (в свои ворота); 5:0 - Р. Леау, 87.
Источник: «Бомбардир»