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  • ЧМ-2026. Португалия прошлась по Узбекистану (5:0), у Роналду дубль

ЧМ-2026. Португалия прошлась по Узбекистану (5:0), у Роналду дубль

23 июня, 21:59
20

Сборная Португалии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 крупно обыграла Узбекистан. Дубль оформил Криштиану Роналду.

Это первая победа Португалии на турнире. Команда Роберто Мартинеса возглавила таблицу. Узбекистан занимает последнее место, не имея очков.

Португалия в 2026 году не проигрывает. Узбекистан не может победить в основное время пять матчей подряд.

Команды встретились впервые в истории.

Чемпионат мира. Группа K. 2 тур
Португалия - Узбекистан - 5:0 (3:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - К. Роналду, 6; 2:0 - Н. Мендеш, 17; 3:0 - К. Роналду, 39; 4:0 - А. Хусанов, 60 (в свои ворота); 5:0 - Р. Леау, 87.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Аль-Наср Узбекистан Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (20)
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shahor
1782241459
Зачётно оттоптались португальцы на среднеазиатской команде.Просто в одну калитку вынесли.Роналдо-хорош,вопросов нет.А сборной Узбекистана большой привет от тунисов,ямаек и прочих туристов на этом футбольном пиршестве.
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Красногорск_Фан
1782241482
К белым волчатам сегодня пришел в гости опытный песец ))) Вот теперь узнаю "ту" Португалию. с победой! Хейтерам Роналду - лучиков добра, сегодня не ваш день. КриРо в форме и в составе отличной команды которая теперь выспалась после перелета.
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Император 1
1782241540
Поздравляю с победой, радует крупный счёт, который на этом ЧМ редкость.
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mutabor0992
1782241543
Тоже мне достижение...Как только попадут на серьезную команду...Опять будет дырявый рыдать.
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k611
1782242056
Понятно что мотивация у португальцев была запредельной, плюс самый простой соперник в группе. Крупный счёт напрашивался. Роналду потешил своё самолюбие...
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Измайловский Кочегар
1782242818
Весёленький штрафной португалы организовали :-))
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Ден 781
1782245330
Да, Узбекистан, игроки ваши не айс, а вот у нас есть два жирных, обрюзгших, старых маразмата - Радимов и Губерниев, которые бы сдержали Рональдо.
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knikos
1782245422
Эх , Криштиану ... Мог бы и пяток замесить . Но и этого немало ! Узбекам - набираться опыта и ... сыграть в следующем чемпе . Можно и натурализовать кого-нибудь в атаку .
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Oldtrafford83
1782277227
Особенно второй гол был крут, отличная задумка штрафного!!!
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zigbert
1782277650
Результат ожидаемый,после критики португальцев в первом матче и особенно Роналду. Очень эмоционально провели они матч,захватив инициативу с первых минут.
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