ЧМ-2026. Португалия прошлась по Узбекистану (5:0), у Роналду дубль

Сборная Португалии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 крупно обыграла Узбекистан. Дубль оформил Криштиану Роналду.

Это первая победа Португалии на турнире. Команда Роберто Мартинеса возглавила таблицу. Узбекистан занимает последнее место, не имея очков.

Португалия в 2026 году не проигрывает. Узбекистан не может победить в основное время пять матчей подряд.

Команды встретились впервые в истории.