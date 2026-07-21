Роналду лайкнул пост с обвинениями ФИФА в помощи сборной Аргентины

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что ФИФА помогала Аргентине на чемпионате мира-2026.

Он лайкнул публикацию, в которой журналистка Пилар Родригес в испанском теле-шоу обвинила ФИФА в коррупции и фаворитизме по отношению к аргентинцам.

«Аргентина должна была вылететь еще где-то на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА. ФИФА – одна из самых коррумпированных организаций на Земле. Вот почему я совсем не боюсь Аргентины – я боюсь Инфантино», – сказала Родригес в видео.