Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам

Александр Мостовой рассказал, что для него стало ожидаемым изменение позиции президента ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.

Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

Позднее президент ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.

«Я понимал, что ничего не будет. Это было ожидаемо. Тем более, когда страны и УЕФА объявили бойкот.

Так что ничего в этом нет. Все будет как и раньше. Футбол будет жить», – заявил Мостовой.