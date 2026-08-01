Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам

Александр Мостовой рассказал, что для него стало ожидаемым изменение позиции президента ФИФА Джанни Инфантино.
- Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
- В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.
- Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.
- Позднее президент ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.
«Я понимал, что ничего не будет. Это было ожидаемо. Тем более, когда страны и УЕФА объявили бойкот.
Так что ничего в этом нет. Все будет как и раньше. Футбол будет жить», – заявил Мостовой.
Источник: «Спорт-Экспресс»