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  • Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб

Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб

12 августа, 00:24
7

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич продолжит карьеру в Греции.

Сезон-2026/27 он проведет в ПАОКе на правах аренды.

«Ваня еще не перешел, но интерес есть. Мы в данный момент общаемся, нужно подождать и посмотреть, что произойдет в следующие дни – сегодня или завтра.

Что говорит Ваня? Ничего. Все стороны заинтересованы – и клубы, и игрок. Но нужно проявить немного терпения и посмотреть, может ли состояться сделка.

Речь про аренду на сезон? Да, это будет аренда», – сообщил агент игрока Младен Ратковица.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Зенит ПАОК Дркушич Ваня
Комментарии (7)
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yaromirmaslomlo
1786484724
Комментарий скрыт модератором
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Нейтральный болельщик
1786489880
Хороший, добротный защитник. Поиграет в еврокубках
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Бумбраш
1786510081
Даже Ваня с головой бараньей валит из гнилого клупишки...зинка срам российского футбола
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Garrincha58
1786511848
Жаль в Зените таких мало или вообще нет он играет на трёх позициях. Лучше бы Мантуана сплавили
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FWSPM
1786512540
как же так? только недавно был счастлив в гаспреме по твоим словам. Случилось чего?)
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Юбиляр
1786518053
Беги, Ваня, беги !!!🤣...
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Айболид
1786521857
Он просто не хочет играть в одном чемпионате с албанским фашистом .
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