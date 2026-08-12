Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич продолжит карьеру в Греции.

Сезон-2026/27 он проведет в ПАОКе на правах аренды.

«Ваня еще не перешел, но интерес есть. Мы в данный момент общаемся, нужно подождать и посмотреть, что произойдет в следующие дни – сегодня или завтра.

Что говорит Ваня? Ничего. Все стороны заинтересованы – и клубы, и игрок. Но нужно проявить немного терпения и посмотреть, может ли состояться сделка.

Речь про аренду на сезон? Да, это будет аренда», – сообщил агент игрока Младен Ратковица.