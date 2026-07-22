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  • Стало известно, есть ли у «Ботафого» предложения от «Зенита» по Данило и Витиньо

Стало известно, есть ли у «Ботафого» предложения от «Зенита» по Данило и Витиньо

Сегодня, 12:02
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«Зенит» не отправлял предложений «Ботафого» по полузащитнику Данило и защитнику Витиньо.

«По защитнику Витиньо из «Ботафого» все встало. Нет движений. В бразильском клубе нет офферов из России по правому защитнику. Как мне известно, трансфер блокирует Сергей Семак.

По партнеру Витиньо – Данило – тоже ничего нет. И вряд ли что-то будет. Конечно, «Ботафого» интересно продать кого-то в «Зенит», чтобы закрыть вопрос по Артуру, но… Никакие обмены игроков «Ботафого» не рассматривает. Им нужны деньги здесь и сейчас.

Да и куда брать «Зениту» Данило в отсутствие легионерских слотов? В Бразилии выходят безумнейшие цифры по футболисту сборной Бразилии: ощущение, что подбивают для «Палмейраса», – написал журналист Анар Ибрагимов.

Он также сообщил, что у «Зенита» нет конкретных предложений по защитнику Ване Дркушичу.

«Низовые команды Турции не то что не потянут личку, они даже не решат с «Зенитом» по сумме трансфера. Реальнее всего был «Лацио», но клуб из Вечного города закрыл позицию», – написал источник.

Также журналист подтвердил, что «Зенит» отказался от покупки экс-игрока «Реала» Луки Йовича.

«По моей информации, у сербского 28-летнего форварда стоят отступные в 12 миллионов евро. У Луки еще год контракта с греческим АЕК. При должном желании и мастерстве переговоров можно было бы сойтись на сумме ниже клаусулы. Но Сергей Богданович и менеджмент клуба от варианта с экс-игроком «Реала» отказались», – написал Ибрагимов.

  • У «Ботафого» есть долг перед «Зенитом» в размере 5,7 миллиона евро в связи с переходом полузащитника Артура.
  • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Данило в 32 миллиона евро, 26-летнего Витиньо – в 9 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А АЕК Ботафого Зенит Йович Лука Данило Дркушич Ваня Витиньо
Комментарии (2)
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ТяжелаяАртиллерия
1784715817
Дыма без огня не бывает. Уйдёт Барриос или Энрике и придёт к нам свеженький нег.ритенок.
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DMитрий
1784716202
Что творит этот человек!!! Всё знает, всё проанализировал, всё расставил по полочкам, - Мориарти отдыхает!
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