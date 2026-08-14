Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян оценил роль Максима Глушенкова в «Зените».

«На сегодняшний день Глушенков – ведущий игрок «Зенита», способный определить результат самого сложного матча. Аналогичного игрока в «Зените» нет.

Когда Глушенков в настроении, он сильнее всех бразильцев вместе взятых. В то же время Глушенков – очень сложная творческая личность, и это головная боль для Сергея Семака», – сказал Григорян.