Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку работе арбитров в игре четвертого тура между «Балтикой» и «Спартаком».

Красно-белые победили в Калининграде со счетом 2:1.

Главным рефери матча был Андрей Прокопов.

«Момент, после которого Прокопов начал терять контроль над игрой. Случился провал, который тянулся вплоть до 80-й минуты.

На 62-й минуте надо было удалять Талалаева. Причeм что отца, что сына. Они по очереди душили арбитра, а потом вместе добивали.

Не надо ничего бояться – просто покажи красную. Лучше, конечно, сыну, потому что с главным тренером история сложнее.

В любом случае никакой жeлтой карточки «Спартаку», которую требовал Талалаев, не было. Мяч ушeл за скамейку запасных «Балтики», в сторону штрафной его никто не прокинул. Поэтому агрессия Талалаева на словах и жестами абсолютно необоснованна.

И с этого всe началось. Сразу на 72-й минуте Прокопов не показал жeлтую Солари за грубую игру, хотя был явный наступ.

На 72-й – ошибочно показал жeлтую Муриду. Там не было нарушения как такового – игрок «Балтики» выставил руку, и та упала сопернику на грудь. Ничего страшного в этом нет.

И та планка, которую Прокопов выдерживал всю игру, здесь рухнула», – сказал Федотов.