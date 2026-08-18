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Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»

18 августа, 00:12
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку работе арбитров в игре четвертого тура между «Балтикой» и «Спартаком».

  • Красно-белые победили в Калининграде со счетом 2:1.
  • Главным рефери матча был Андрей Прокопов.

«Момент, после которого Прокопов начал терять контроль над игрой. Случился провал, который тянулся вплоть до 80-й минуты.

На 62-й минуте надо было удалять Талалаева. Причeм что отца, что сына. Они по очереди душили арбитра, а потом вместе добивали.

Не надо ничего бояться – просто покажи красную. Лучше, конечно, сыну, потому что с главным тренером история сложнее.

В любом случае никакой жeлтой карточки «Спартаку», которую требовал Талалаев, не было. Мяч ушeл за скамейку запасных «Балтики», в сторону штрафной его никто не прокинул. Поэтому агрессия Талалаева на словах и жестами абсолютно необоснованна.

И с этого всe началось. Сразу на 72-й минуте Прокопов не показал жeлтую Солари за грубую игру, хотя был явный наступ.

На 72-й – ошибочно показал жeлтую Муриду. Там не было нарушения как такового – игрок «Балтики» выставил руку, и та упала сопернику на грудь. Ничего страшного в этом нет.

И та планка, которую Прокопов выдерживал всю игру, здесь рухнула», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Федотов Игорь Прокопов Андрей
Комментарии (5)
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tonostapo
1787001418
Комментарий скрыт модератором
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Айболид
1787005306
Вот так , жил-поживал себе б/ушный судья федотов , как затухший вулкан . А потом плеснули ему бромантановки и он завизжал в нужную сторону .
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andr45
1787033941
А почему Федотов ничего не сказал о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» и не удалении Даку и Угальде?
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zigbert
1787034013
Можно сказать что в целом судья справился со своей работой.
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