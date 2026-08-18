Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек воодушевлен ожидаемым трансфером полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива».
Глава турецкого клуба сказал ближайшему окружению: «Мы приобрели лучшего игрока из нашего скаутского списка. Футболист понравился и нашему тренеру. Все увидят, насколько высококлассного игрока мы подписали».
- Сообщалось, что клубы согласовали переход хавбека за 25+4 миллиона евро. По другим данным, «Локомотив» может получить более 30 миллионов с учетом бонусов.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
Источник: Fanatik