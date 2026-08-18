Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек воодушевлен ожидаемым трансфером полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива».

Глава турецкого клуба сказал ближайшему окружению: «Мы приобрели лучшего игрока из нашего скаутского списка. Футболист понравился и нашему тренеру. Все увидят, насколько высококлассного игрока мы подписали».