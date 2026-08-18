«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»

Экспертно‑судейская комиссия РФС рассмотрит обращение «Динамо» по итогам гостевого матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:0).

Москвичи попросили разобраться в эпизоде на 25‑й минуте, когда главный судья Артeм Чистяков назначил пенальти в ворота бело‑голубых после видеопросмотра.

В эпизоде с 11-метровым защитник москвичей Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.