«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»

Экспертно‑судейская комиссия РФС рассмотрит обращение «Динамо» по итогам гостевого матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:0).
Москвичи попросили разобраться в эпизоде на 25‑й минуте, когда главный судья Артeм Чистяков назначил пенальти в ворота бело‑голубых после видеопросмотра.
В эпизоде с 11-метровым защитник москвичей Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.
- Дубль у «Зенита» сделал Александр Соболев, забивший голы на 29-й минуте с пенальти и на 33-й. Еще один мяч забил Максим Глушенков на 87-й.
- Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал решение о назначении 11-метрового ошибочным и непоследовательным.
Источник: «Матч ТВ»