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  • «Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»

«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»

18 августа, 14:42
16

Экспертно‑судейская комиссия РФС рассмотрит обращение «Динамо» по итогам гостевого матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:0).

Москвичи попросили разобраться в эпизоде на 25‑й минуте, когда главный судья Артeм Чистяков назначил пенальти в ворота бело‑голубых после видеопросмотра.

В эпизоде с 11-метровым защитник москвичей Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.

  • Дубль у «Зенита» сделал Александр Соболев, забивший голы на 29-й минуте с пенальти и на 33-й. Еще один мяч забил Максим Глушенков на 87-й.
  • Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал решение о назначении 11-метрового ошибочным и непоследовательным.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (16)
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ScarlettOgusania
1787055458
в этом гнилом пенале ответственность полностью лежит на пох*яне и кухуляке - два ку-ку недоделанных в судействе РПЛ...🤬
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ТяжелаяАртиллерия
1787056068
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1787056667
Вам же лампочкин всё рассказал,толку от этих обращений..никто бы не обращался,может и разогнали бы эту шайку дормоедов
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Юбиляр
1787057165
"Да здравствует наш ЭСК - самый справедливый ЭСК в мире"!!!🤣 Ждем очередного глумления над правилами!!!😡
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Semenycch
1787057795
Как любят московские клубы унижаться!
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Красногвардейчик
1787057960
А чего смотреть то? Чистяков принял сначала верное решение, но проплаченный Кукуян изменил это....102 юбилей, в Питере решили отметить))
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Чилим.
1787058176
Динамо обратилось к дочерней компании газпрома с просьбой оценить правомерность пенальти в пользу команды газпрома. Смешно.
Ответить
Номэд
1787059685
Бесполезно. Все футбольные структуры под управлением гаСпрома. Позор вшивой петушарне.😆 Гыгы
Ответить
шахта Заполярная
1787060269
Вы еще сероже травоядному пожалуйтесь выхлоп будет одинаков
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ПалкоВводецъ007
1787060897
Что там рассматривать чистый пенальти? Как любят москвичи поныть. Громче ноют только в свинарне. Гыгыгы
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