«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»

«Локомотив» намерен приобрести у «Ростова» нападающего Егора Голенкова.

Сам форвард готов сменить клуб. При этом позиция «Ростова» в силу смены спортивного директора пока неясна. Железнодорожники намерены запросить цену за игрока у желто-синих.

Переговоры по трансферу будет вести гендиректор клуба Борис Ротенберг, а не спортивный директор Дмитрий Ульянов, которого поддерживает глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. При этом Ульянов имеет близкий к нулю авторитет у Ротенберга.