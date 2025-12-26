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Балтика
Егор Голенков
€ 1,70 млн
Егор Голенков
Балтика
7 июля 1999 (27)
#69 | Нападающий
189 см | 82 кг
Россия
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Трансферы
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
12 сентября
3
Фото
«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
8 сентября
4
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
8 сентября
5
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
6 сентября
11
Названа одна из трансферных целей «Локомотива»
22 августа
«Ростов» шокировал «Локомотив» ценой на Голенкова
22 августа
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
19 августа
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
18 августа
5
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
3 августа
5
Голенков может оказаться в «Спартаке» или «Локомотиве»
10 июля
4
«Ростов» хочет продать форварда в «Балтику» за 350 миллионов
9 июля
1
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
3 июля
3
В «Ростов» вернулись два игрока из аренды
21 июня
Агент Голенкова назвал условие трансфера, «Спартак» и «Балтика» интересовались игроком
16 июня
1
Агент Голенкова прокомментировал интерес «Спартака»
8 июня
7
«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»
28 мая
4
Форвард «Ростова» Голенков – о матче с «Зенитом»: «За нас будет болеть вся страна»
14 мая
49
Агент игроков «Ростова» прокомментировал информацию о финансовом бедствии клуба
28 марта
«Играем 14 на 11»: Голенков – в перерыве матча с «Ахматом»
21 марта
Голенков: «Карпин был негативно настроен ко мне, но пофигу»
24 января
2
Даку заинтересовались три клуба Бундеслиги
18 января
4
26-летний Голенков больше не ждет вызов в сборную России: «Для меня это что-то нереальное»
2025.12.26 20:46
Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника
2025.12.25 15:55
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам
2025.12.25 10:45
7
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
2025.12.22 23:36
10
Генич нашел идеального форварда для ЦСКА
2025.11.08 22:22
8
Голенков: «Почему на Заболотном ставят пенальти, а на мне не ставят?»
2025.09.19 22:49
1
Игрок «Ростова» обратился к болельщикам: «Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться»
2025.08.03 12:14
«Ростов» может распродать игроков ведущим клубам РПЛ
2025.05.16 11:32
29
Голенков прокомментировал интерес «Спартака»
2025.03.20 14:18
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Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
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