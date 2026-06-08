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Агент Голенкова прокомментировал интерес «Спартака»

8 июня, 13:33
7

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на интерес «Спартака» к футболисту.

«Что касается интереса «Спартака» к Егору, оставлю это без комментариев. В этом сезоне Голенков мог забить больше, но содержанием его игры доволен. Главное, чтобы тренер и руководители «Ростова» были довольны Егором. Уверен в том, что Голенкову есть куда расти в «Ростове», он не засиделся в этом клубе», – сказал Талаев.

  • В сезоне-2025/26 Голенков провел за «Ростов» 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
  • Контракт 26-летнего нападающего с ростовчанами рассчитан до конца декабря 2026 года.
  • Портал Transfermarkt оценивает Голенкова в 1,7 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Голенков Егор
Комментарии (7)
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...уефан
1780915081
...интерес? Шта!!?...
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Литейный 4 (returned)
1780915586
Попортят его в свинарне. Сто раз подумайте. Потом придётся переучиваться как Дзюбе или Дельфину от хряковских манер, чтобы стал человеком. Гыгыгы 🤪
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Прокс
1780920522
Комментарий скрыт модератором
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oyabun
1780933165
Это вот типа ищут такое усиление, которое будет лучше наших нападающих нынешних? Решили сэкономить типа. Ну так потом не удивляйтесь скромным результатам.
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