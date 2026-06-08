Агент Голенкова прокомментировал интерес «Спартака»

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на интерес «Спартака» к футболисту.
«Что касается интереса «Спартака» к Егору, оставлю это без комментариев. В этом сезоне Голенков мог забить больше, но содержанием его игры доволен. Главное, чтобы тренер и руководители «Ростова» были довольны Егором. Уверен в том, что Голенкову есть куда расти в «Ростове», он не засиделся в этом клубе», – сказал Талаев.
- В сезоне-2025/26 Голенков провел за «Ростов» 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
- Контракт 26-летнего нападающего с ростовчанами рассчитан до конца декабря 2026 года.
- Портал Transfermarkt оценивает Голенкова в 1,7 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»