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Форварда «Краснодара» назвали «говном»

27 июля, 22:41
8

Блогер, агент Тимур Гурцкая оценил игру нападающего «Краснодара» Хуана Боселли в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

  • На 18-й минуте Боселли получил удар локтем в лицо от Рожкова. Арбитр Артем Чистяков удалил игрока «Рубина» после просмотра повтора эпизода.
  • Боселли был заменен на 77-й минуте матча.
  • В добавленное к 1-му тайму время уругваец сравнял счет, забив прямым ударом со штрафного, а на 53-й минуте отдал голевую передачу на Никиту Кривцова. Также у «Краснодара» отличился Кристиан на 90+4-й. Гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 12-й минуте.

«Все выражают какой-то восторг про Боселли. Для меня как он был низкокачественным игроком, так и остался игроком команды, которая вылетает.

Он плюнул со штрафного. Есть люди, которые и сейчас стандарт пробьют не хуже. У Боселли до 45-й минуты было 100 ошибок: не мог принять мяч, все действия плохие.

Футболист Боселли – говно. Да, попал со штрафного. Сейчас скажут, что он отдал голевую на Никиту Кривцова – это третье или четвертое подобное движение «Краснодара», они все время пытаются играть в касание. Это, видимо, требование Мусаева – играть на третьего», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Краснодар Боселли Хуан Гурцкая Тимур
Комментарии (8)
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рылы
1785181803
не так давно смотрел на ютубе канал фонбета, ну там всё стандартно, очередной выезд куда-то. но конкретно в тот раз аршавин и гурцкая поехали на родину гурцкого на какой-то матч. из выпуска выяснилось следующее: грузин гурцкая не то, что не умеет готовить шашлык(!) - он вообще в принципе готовить не умеет! аршавин кое-как ему приготовил на мангале - а тот жрал и нахваливал. просто факт о гурцком. вы хоть одного грузина знаете, который в жизни не приготовил ни одного шашлыка?)
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Интерес
1785182113
Пустозвон со стажем.
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Foxitkuban
1785185279
Мда... "Эксперт", которого мы заслужили...
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Чилим.
1785196871
Навозная куча Тимур Гурцкая всех по себе ровняет
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Niklas80
1785206773
Обычный балобол.
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k611
1785220914
Если игрок делает результат, значит сыграл полезно. А эти высказывания субъективное мнение этого своеобразного "супчика"...
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trener7
1785226904
Какой же противный эта баба Гурцкая.
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