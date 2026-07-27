Форварда «Краснодара» назвали «говном»

Блогер, агент Тимур Гурцкая оценил игру нападающего «Краснодара» Хуана Боселли в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

На 18-й минуте Боселли получил удар локтем в лицо от Рожкова. Арбитр Артем Чистяков удалил игрока «Рубина» после просмотра повтора эпизода.

Боселли был заменен на 77-й минуте матча.

В добавленное к 1-му тайму время уругваец сравнял счет, забив прямым ударом со штрафного, а на 53-й минуте отдал голевую передачу на Никиту Кривцова. Также у «Краснодара» отличился Кристиан на 90+4-й. Гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 12-й минуте.

«Все выражают какой-то восторг про Боселли. Для меня как он был низкокачественным игроком, так и остался игроком команды, которая вылетает.

Он плюнул со штрафного. Есть люди, которые и сейчас стандарт пробьют не хуже. У Боселли до 45-й минуты было 100 ошибок: не мог принять мяч, все действия плохие.

Футболист Боселли – говно. Да, попал со штрафного. Сейчас скажут, что он отдал голевую на Никиту Кривцова – это третье или четвертое подобное движение «Краснодара», они все время пытаются играть в касание. Это, видимо, требование Мусаева – играть на третьего», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».