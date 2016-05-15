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Краснодар
Хуан Боселли
€ 1,50 млн
Хуан Боселли
Краснодар
9 ноября 1999 (26), Монтевидео
#23 | Нападающий
174 см
Уругвай
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Трансферы
Вердикт ЭСК РФС по удалению Рожкова в матче «Рубин» – «Краснодар»
31 июля
7
Форвард «Краснодара» вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы в 1-м туре РПЛ
31 июля
1
Форварда «Краснодара» назвали «говном»
27 июля
8
Игроку «Краснодара» сломали нос в матче с «Рубином»
27 июля
7
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Мусаев ответил на критику в адрес Боселли
2 июня
Губерниев – о зимнем новичке «Краснодара»: «Футболист ни о чем»
25 мая
5
Отец Боселли ответил критикам своего сына
25 мая
8
Мусаев сказал, есть ли у него претензии к Боселли и Ленини
15 мая
8
Аршавин назвал условие для победы «Ростова» над «Зенитом»
15 мая
16
Мостовой упрекнул Мусаева: «Чего не научил Боселли, как и куда нужно бить?»
12 мая
23
Гурцкая – о Боселли: «Насрал в ключевой момент»
12 мая
10
Гурцкая – об игроке «Краснодара»: «Мудак, который 29 туров похоронил»
12 мая
49
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
13 апреля
4
Мусаев – о новичке «Краснодара»: «Он может закрыть три позиции»
26 февраля
Стало известно, зачем «Краснодару» понадобился Боселли
20 февраля
2
Новичок «Краснодара» раскрыл, чем ему не нравится РПЛ
19 февраля
3
Генич – о новичке «Краснодара»: «Абы кого надо взять»
18 февраля
1
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
18 февраля
1
Генич прояснил, почему «Краснодар» сомневался в трансфере Боселли
17 февраля
Гурцкая назвал трансфер «Краснодара» катастрофическим: «Просто зачем?»
16 февраля
6
Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»
15 февраля
4
Бубнова шокировал новый трансфер «Спартака»: «Уродливость нашего чемпионата»
13 февраля
19
Корнеев заявил о грубейшей ошибке менеджмента в клубе РПЛ
12 февраля
6
Боселли попрощался с «Пари НН» перед уходом в «Краснодар»
11 февраля
1
Глава «Пари НН» прокомментировал продажу Боселли в «Краснодар»
11 февраля
2
Фото
«Краснодар» купил форварда из РПЛ
11 февраля
3
Названа сумма трансфера Боселли в «Краснодар»
10 февраля
2
Боселли попрощался с «Пари НН»
9 февраля
6
«Краснодар» договорился о трансфере лучшего бомбардира «Пари НН»
8 февраля
2
1
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