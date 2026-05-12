Гурцкая – об игроке «Краснодара»: «Мудак, который 29 туров похоронил»

Агент Тимур Гурцкая высказался о нереализованном выходе один на один нападающим «Краснодара» Хуаном Боселли в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).
«Хочу начать с того, что я настаиваю, что для меня два дня проходят под девизом: «Боселли, иди ***». Вот хештег такой прямо одним словом #Боселлииди*** Потому что когда такой момент не забивает нападающий, хотя Игорь Михайлович [Шалимов] встал на защиту, сказал, что когда человек бежит 30 метров, в принципе, у него возможно такое.
Смотря кто бежит. Если Светлана Мастеркова, она может и забить. Или Форрест Гамп. А этот мудак, который, ***, момент года у него, он 29 туров похоронил. Потому что у него три решения было. Он сначала думал обыгрывать, начал раскачивать Лунeва, но Лунeв поймал кураж в этом матче. Семь сейвов, думаю, у него за весь сезон в этом году нет семи сейвов», – сказал Гурцкая.
- Эпизод с выходом Боселли один на один произошeл на 85-й минуте при счeте 1:1.
- У москвичей забили Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Диего Коста на 32-й.
- «Быки» идут в РПЛ 2-ми с 63 очками после 29 матчей. Перед последним туром они отстают от «Зенита» на 2 очка. «Динамо» занимает 8-ю позицию с 42 баллами.