Гурцкая – об игроке «Краснодара»: «Мудак, который 29 туров похоронил»

12 мая, 11:33
49

Агент Тимур Гурцкая высказался о нереализованном выходе один на один нападающим «Краснодара» Хуаном Боселли в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Хочу начать с того, что я настаиваю, что для меня два дня проходят под девизом: «Боселли, иди ***». Вот хештег такой прямо одним словом #Боселлииди*** Потому что когда такой момент не забивает нападающий, хотя Игорь Михайлович [Шалимов] встал на защиту, сказал, что когда человек бежит 30 метров, в принципе, у него возможно такое.

Смотря кто бежит. Если Светлана Мастеркова, она может и забить. Или Форрест Гамп. А этот мудак, который, ***, момент года у него, он 29 туров похоронил. Потому что у него три решения было. Он сначала думал обыгрывать, начал раскачивать Лунeва, но Лунeв поймал кураж в этом матче. Семь сейвов, думаю, у него за весь сезон в этом году нет семи сейвов», – сказал Гурцкая.

  • Эпизод с выходом Боселли один на один произошeл на 85-й минуте при счeте 1:1.
  • У москвичей забили Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Диего Коста на 32-й.
  • «Быки» идут в РПЛ 2-ми с 63 очками после 29 матчей. Перед последним туром они отстают от «Зенита» на 2 очка. «Динамо» занимает 8-ю позицию с 42 баллами.

Комментарии (49)
R_a_i_n
1778575389
Краснодар с вероятностью 99% просрал чемпионство. Так бывает.
Прокс
1778575493
Ты прозрела Гурцкая???? Ну пой на здоровье своихиты иди хештеги!!!
ilich55
1778575588
Эта Гурцкая сам идиот ещё тот......
sochi-2013
1778576129
Не так бы грубо, но все по делу. Газзаева вспоминал про академиков с тросточками. Всю вину на Боселли тоже не надо валить. Когда первый гол пропустили, защитники кеглями стояли. Осталось две игры, а игроки вышли номер отбывать. Никто им не напомнил, что было в 24-ом. Динамо не забыл! Вчера было разочарование сезона.
ScarlettOgusania
1778576598
на самом деле не только Боселли имел шанс забить решающий гол, Ленини так же бил Луневу с 5 метров после классного паса Кордобы... похоронили коровы своё чемпионство...((
SLADE2019
1778576620
Тот случай, когда можно и поймать Гурцкую где-нибудь и настучать по головушке. Так грубо порядочные люди не должны разговаривать. И не такие моменты в футболе не забивали.
Литейный 4 (returned)
1778577672
Ванька Сергеев и Лунев сотворили коровам цугундер. Гыгыгы
СильныйМозг
1778578202
А мясных то как бомбит. Придётся много бромонтана сожрать.
DMитрий
1778578325
Пост надо было назвать: Эта не русская женщина наконец-то осознала, что её настиг климакс.
АлексМак
1778580512
...и это прекрасно. Теперь осталось дождаться, чтоб их Сраптак отымел в Финале Кубка, раз так...
