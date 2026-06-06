Глушенков объяснил, почему спаивал 18-летнего игрока «Зенита» после чемпионства

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков вспомнил эпизод во время празднования последнего чемпионства.

– Скажи, ты зачем Кондакова спаивал в чемпионской раздевалке? Выглядело очень комично.

– Ну, чемпионом в 18 лет пацан стал, можно же глоточек шампанского сделать. Я же не заставил его бутылку сразу выпить. Но он мне поддался, сделал глоток. Наверное! Может, и обманул, не знаю.