Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА

Максим Бориско поделился впечатлениями от трансфера в ЦСКА. 26-летний вратарь сегодня перешел из «Балтики».

– Максим, расскажи об ощущениях после подписания контракта.

– Я очень счастлив перейти в большой клуб с богатой историей. К тому же здесь играет легенда вратарского цеха – Игорь Акинфеев. Первым воспоминанием об Игоре было Евро-2008, тогда я только начал заниматься футболом. В 2012-м я уже встал в ворота, с тех пор начал смотреть каждый его матч.

– Как ты узнал об интересе ЦСКА?

– Общение с моим агентом началось после открытия трансферного окна. Мы думали, что переход будет завершен до первого тура, но так получилось, что я даже успел сыграть против своего нового клуба.