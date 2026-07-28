«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии

Бывший министр спорта России Виталий Мутко отреагировал на назначение Роберто Манчини главным тренером сборной Италии.
«Думаю, Манчини – хороший вариант для сборной Италии – все-таки выигрывал с ними Евро-2020. Хороший мужик и тренер. Порядочный человек», – сказал Мутко.
- Манчини уже возглавлял сборную Италии с мая 2018-го по август 2023 года и выиграл с ней чемпионат Европы-2020.
- Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд», который он покинул в июне 2026 года.
- С июня 2017-го по май 2018 года Манчини возглавлял «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»