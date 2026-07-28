«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии

Бывший министр спорта России Виталий Мутко отреагировал на назначение Роберто Манчини главным тренером сборной Италии.

«Думаю, Манчини – хороший вариант для сборной Италии – все-таки выигрывал с ними Евро-2020. Хороший мужик и тренер. Порядочный человек», – сказал Мутко.