Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Я не мог заснуть всю ночь. До сих пор не могу поверить, что это произошло.

Это неприемлемо для сборной с такой историей и статусом. Мы говорим о команде, которая является четырехкратным чемпионом мира.

Одно из худших событий, которые происходили с итальянским футболом в его новейшей истории. Это спортивная трагедия и позор.

Самое тревожное, что никто не уходит в отставку. Нам нужно начать все с нуля. Проблема не только в результатах. Это системный кризис.

Италия в трауре. Для такой помешанной на футболе страны остаться за бортом [чемпионата мира] в третий раз – очень тяжело», – сказал Капелло.