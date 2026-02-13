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  • Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»

Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»

13 февраля, 07:59
2

Фабио Капелло сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси, Диего Марадоной и Роналдо.

79-летний итальянец заявил, что капитан сборной Португалии не обладает сравнимым талантом.

«Криштиану – большой бомбардир и невероятный атлет, но он не обладает гением Месси, Марадоны или Роналдо Назарио. Того гения, который есть у других, у Криштиану нет. Его нельзя сравнивать с этими тремя», – сказал Капелло.

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Источник: A Bola
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Капелло Фабио Марадона Диего
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1770978955
А, по мне как раз Роналду и можно сравнивать, но не Месси.
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mihail200606
1770984530
И Роналдинью
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