Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»

Фабио Капелло сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси, Диего Марадоной и Роналдо.

79-летний итальянец заявил, что капитан сборной Португалии не обладает сравнимым талантом.

«Криштиану – большой бомбардир и невероятный атлет, но он не обладает гением Месси, Марадоны или Роналдо Назарио. Того гения, который есть у других, у Криштиану нет. Его нельзя сравнивать с этими тремя», – сказал Капелло.