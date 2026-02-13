Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»

Фабио Капелло сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси, Диего Марадоной и Роналдо.
79-летний итальянец заявил, что капитан сборной Португалии не обладает сравнимым талантом.
«Криштиану – большой бомбардир и невероятный атлет, но он не обладает гением Месси, Марадоны или Роналдо Назарио. Того гения, который есть у других, у Криштиану нет. Его нельзя сравнивать с этими тремя», – сказал Капелло.
- 41-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.
- У португальца 5 «Золотых мячей».
- Роналду ранее играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус».
Источник: A Bola